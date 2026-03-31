Crimes

EXCLUSIVO: Polícia Militar Transforma Antiga Fábrica de Cerveja em Campo de Batalha e Deixa Moradores em Pânico

Treinamentos com tiros e bombas de efeito moral ou de gás lacrimogêneo têm levado pânico a moradores da zona leste de São Paulo. A Polícia Militar está utilizando uma antiga fábrica de cerveja para realizar seus treinamentos, gerando grande descontentamento entre os residentes da região.